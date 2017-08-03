Турчинов: системы блокирования ТВ России установят на всей линии разграничения

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Донбассе системы, которые позволят блокировать российские телеканалы, установят по всей линии разграничения через несколько месяцев, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в Покровске Донецкой области.

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"В Покровске создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские. Сейчас мы проверили ее работу — работает очень качественно. Через несколько месяцев она будет установлена вдоль всей линии разграничение ", — заявил Турчинов.

Ранее Турчинов сообщил, что СНБО рекомендует Кабмину увеличить расходы на оборону и безопасность на 9 млрд грн: 3 млрд из общего фонда и 6 млрд — из специального фонда госбюджета.