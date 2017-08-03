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    Политика

    Тука опасается отделения Одесской области от Украины

    (обновлено: )266
    По мнению Георгия Туки, нельзя отмахиваться от проблемы Донбасса, иначе можно получить подобную ситуацию в других регионах страны.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Одесская область может отделиться от Украины, если власти "махнут рукой" на ситуацию с Донбассом, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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    Украинское фото
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    "Если мы сейчас махнем рукой на ту часть Украины, то самое большое месяцев через шесть мы будем иметь такой же нарыв в других регионах. Например, на Одесчине", — сказал Тука в интервью телеканалу ZIK.

    Замминистра добавил, что много общается с "реальными экспертами в общемировом восприятии", которые занимаются политикой. "Все единогласно говорят о том, что нельзя разрывать связи. Ради территории и людей", — добавил он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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