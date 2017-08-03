Тука: оружие из США отобьет у ополченцев желание прикрываться гражданскими

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Незаконные вооруженные формирования в Донбассе систематически используют местное население, как прикрытие, однако усиление вооружения украинской армии даст возможность заставить их отказаться от такой тактики, убежден заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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"Если брать во внимание ту тактику, которую постоянно используют террористы, осуществляя обстрелы наших позиций, прикрываясь жилыми домами, мы не имеем возможность на ответ артиллерийским огнем, поскольку это создает угрозу гражданскому населению. То высокоточное оружие, я убежден, быстро отобьет охоту у подонков использовать гражданское население как щит", — отметил Тука в эфире "112 Украина".

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечалось, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности. Так он прокомментировал информацию о возможных поставках в Украину из США американских противотанковых ракет (ПТУР).