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02.08.201717:48
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    Политика

    Стало известно, сколько нардепы получили отпускных в июле

    (обновлено: )50623
    По информации СМИ, на одного парламентария уплачено 17 тысяч 425 гривен зарплаты, а кроме того за июль были выплачены отпускные в сумме 7,5 млн гривен.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Управление делами Верховной Рады перечислило 7,3 миллиона гривен народным депутатам за выполнение полномочий в июле 2017 года, сообщает "Радио Свобода".

    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin
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    "В частности, на одного парламентария уплачено 17 тысяч 425 гривен. При этом нардепам за июль были выплачены отпускные в сумме 7,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

    Напомним, 14 июля спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва. Как сообщил Парубий, во время шестой сессии было проведено 65 заседаний, в целом принято 125 законопроектов. Согласно календарному плану работы парламента, на следующей неделе народные избранники работают с избирателями, а новая сессия откроется 5 сентября.

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