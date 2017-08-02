Стало известно, сколько нардепы получили отпускных в июле

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Управление делами Верховной Рады перечислило 7,3 миллиона гривен народным депутатам за выполнение полномочий в июле 2017 года, сообщает "Радио Свобода".

"В частности, на одного парламентария уплачено 17 тысяч 425 гривен. При этом нардепам за июль были выплачены отпускные в сумме 7,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля спикер парламента Андрей Парубий объявил о закрытии шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва. Как сообщил Парубий, во время шестой сессии было проведено 65 заседаний, в целом принято 125 законопроектов. Согласно календарному плану работы парламента, на следующей неделе народные избранники работают с избирателями, а новая сессия откроется 5 сентября.