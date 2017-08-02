Скрыл в декларации Maserati: депутата в Николаеве оштрафовали на 1700 грн

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. За нарушение требований финансового контроля депутата Николаевского областного совета привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Одного из депутатов Николаевского областного совета постановлением Центрального районного суда от 31.07.2017 привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 КУоАП. Установлено, что в начале текущего года указанным лицом приобретен автомобиль Maserati стоимостью почти 800 тыс грн, однако он об этих существенных изменениях в своем имущественном состоянии не сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции", — говорится в сообщении.

К правонарушителю судом применено административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн.

Вместе с тем фамилия депутата не сообщается, однако, по данным СМИ, речь идет о Владиславе Белаве.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) нашло нарушения в декларациях главы МИД Павла Климкина и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.