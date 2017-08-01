Порошенко представит Раде изменения в законодательство об омбудсмене

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение парламента предложения к изменениям в законодательство об омбудсмене, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Верховная Рада 13 июля приняла закон "О Конституционном суде Украины", который предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей. Также в законе была принята поправка, которая предусматривает изменение процедуры избрания и увольнения омбудсмена путем открытого голосования, хотя ранее избрание и увольнение омбудсмена было тайным голосованием путем подачи бюллетеней. По данным СМИ, такие изменения требуют соответствующих изменений в закон об омбудсмене, чтобы не было правовых коллизий.

Пресс-служба президента напомнила, что 31 июля президент подписал закон "О Конституционном суде Украины", вместе с тем, в заключительные положения этого закона депутатами были включены нормы относительно процедуры назначения и увольнения омбудсмена. По данным пресс-службы, это не касаются функционирования Конституционного суда, однако парламент принял закон в целом вместе с этими нормами, а поэтому введение закона в действие без них невозможно.

"Вопрос процедуры назначения и увольнения омбудсмена требует отдельного решения, поэтому в ближайшее время президент внесет на рассмотрение парламента предложения относительно внесения изменений в закон "Об уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека" и закона "О регламенте Верховной рады Украины" в части назначения и освобождения омбудсмена", — говорится в сообщении пресс-службы.