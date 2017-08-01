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    "Флешка из Минобороны". Гужва заявил о фабрикации нового дела

    Тема:

    Гужва: дело экс-редактора "Вестей" (45)

    (обновлено: )18203
    Главный редактор издания "Странв" Игорь Гужва, а также его адвокаты заявляют, что в протоколе обыска в редакции не значится изъятие флешки, которая фигурирует в постановлении Печерского районного суда.
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины приступила к фабрикации нового дела против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Об этом в соцсети Facebook сообщил сам Гужва, который напоминает, что писал об этих планах еще в середине июля.

    В постановлении Печерского районного суда от 27 июля говорится, что СБУ обнаружила на флеш-накопителе Kingston, изъятом в ходе проведения обысков в офисном помещении редакции интернет-издания "Страна.ua", секретную информацию Министерства обороны.

    "13 июля я написал пост о том, что дело о вымогательстве, которое против меня сфабриковали, трещит по швам и потому власти приняли решение попытаться сфабриковать против меня очередное дело. Для этого из суда выбили разрешение на передачу всей изъятой во время обыска оргтехники в СБУ. Формальной причиной этого было некое нарушение гостайны, которое обнаружили на некое изъятой у меня флешки "Кингстон" (кстати, в протоколе обыска изъятие такой флешки не значится)", — пишет Гужва.

    Игорь Гужва в Facebook
    Скриншот сообщения Игоря Гужвы

    Теперь же, по его словам, информация о фабрикации нового дела получила подтверждение.

    По данным СБУ, с 27 июня (спустя 5 дней после обыска в редакции) следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области открыл дело по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса.

    Следователи заявляют, что 22 июня сотрудники полиции при обыске в офисе редакции "Страны" изъяли флеш-накопитель марки Kingston, на котором находятся электронные документы со сведениями, которые, возможно, представляют государственную тайну.

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    Сам Гужва, а также его адвокаты отмечают, что в протоколе обыска в редакции изъятие такой флешки не значится.

    В связи с "находкой" СБУ обратилось в суд с ходатайством предоставить доступ к персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ), находящейся в Минобороны, с магнитными жесткими дисками №1152 и №1150 для проведения их экспертного исследования,

    Представитель министерства возражал против удовлетворения ходатайства. Однако суд предоставил следователям спецслужбы доступ к указанным жестким дискам и ПЭВМ в здании Минобороны.

    В свою очередь Гужва подчеркивает, что все эти обвинения — фейк.

    "Естественно, я никакой секретной информации из Минобороны ни на каких флешках не получал. Но то, что подбросить могут что угодно — это совершенно понятно. В этом их и цель. Ну ничего, одним сфабрикованным делом больше, другим меньше — дело житейское. Прорвемся и будем продолжать работать", — добавил главред издания.

    Напомним, Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.

    Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

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