Украина и США снова начинают сотрудничать в сфере ядерной безопасности

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КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины подписала соглашение с комиссией ядерного регулирования США по обмену технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Сегодня руководитель государственной инспекции ядерного регулирования Украины Борис Столярчук подписал соглашение о возобновлении действия соглашения между Госатомрегулирования Украины и комиссией ядерного регулирования США (КЯР США) по обмену технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности", — говорится в сообщении.

По словам главы Госатомрегулирования, это позволит продолжать сотрудничество с американским регулятором по нескольким направлениям.

"Обмен технической информацией между отечественным регулятором и КЯР США – очень важен для Украины, ведь будет способствовать развитию отечественной сферы ядерной безопасности. Способствовать этому будет и сотрудничество в рамках совместных научно-технических программ и проектов, организации обучения и обмена специалистами", – приводятся слова Столярчука на сайте госинспекции.

По данным ведомства, впервые договоренность о сотрудничестве между Госатомрегулирования и комиссией ядерного регулирования США была подписана 10 апреля 2006 года в городе Роквиль, штат Мэриленд (США), поправка к ней подписана 21 сентября 2011 года в Вене. Таким образом, сотрудничество между ядерными регуляторами Украины и США продолжается.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина увеличит долю поставок ядерного топлива из США с целью укрепления энергетической безопасности.