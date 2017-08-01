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    Украина и США снова начинают сотрудничать в сфере ядерной безопасности

    (обновлено: )133
    Госинспекция ядерного регулирования Украины подписала соглашение о возобновлении действия соглашения с комиссией ядерного регулирования США по обмену технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности
    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины подписала соглашение с комиссией ядерного регулирования США по обмену технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, сообщается во вторник на сайте ведомства.

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    "Сегодня руководитель государственной инспекции ядерного регулирования Украины Борис Столярчук подписал соглашение о возобновлении действия соглашения между Госатомрегулирования Украины и комиссией ядерного регулирования США (КЯР США) по обмену технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности", — говорится в сообщении.

    По словам главы Госатомрегулирования, это позволит продолжать сотрудничество с американским регулятором по нескольким направлениям.

    "Обмен технической информацией между отечественным регулятором и КЯР США – очень важен для Украины, ведь будет способствовать развитию отечественной сферы ядерной безопасности. Способствовать этому будет и сотрудничество в рамках совместных научно-технических программ и проектов, организации обучения и обмена специалистами", – приводятся слова Столярчука на сайте госинспекции.

    По данным ведомства, впервые договоренность о сотрудничестве между Госатомрегулирования и комиссией ядерного регулирования США была подписана 10 апреля 2006 года в городе Роквиль, штат Мэриленд (США), поправка к ней подписана 21 сентября 2011 года в Вене. Таким образом, сотрудничество между ядерными регуляторами Украины и США продолжается.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина увеличит долю поставок ядерного топлива из США с целью укрепления энергетической безопасности.

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