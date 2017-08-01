Аваков высмеял решение России упростить получение гражданства для украинцев

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков иронично прокомментировал на своей странице в Facebook решение властей РФ упростить получение российского гражданства для украинцев.

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Он считает, что украинцам нет смысла получать российское гражданство.

"Россия объявила об упрощенной процедуре получения гражданства для украинцев. Потирая ручки, кремлевские дяди не могут нарадоваться своей очередной гибридной выдумке. Вот где народ украинский массово попрет за русскими паспортами, а затем, глядишь, и украинцев-то не останется – сплошь советские русские граждане. Да вот вопрос – а чего ради, даже плохо образованному, забитому пропагандой человеку вступать в российское подданство и брать российский паспорт?", – написал Аваков.

Он отметил, что, если кто и пожелает получить российский паспорт, то это будет несовместимо с украинским гражданством.

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что с 2005 года было прекращено гражданство Украины 87 376 лиц. Дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за границей принимают заявления о выходе из украинского гражданства, а также готовят представления об утрате гражданства относительно лиц, постоянно проживающих за границей, в то время как полномочия по прекращению гражданства проживающих на территории Украины лиц осуществляет Государственная миграционная служба.