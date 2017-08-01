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    Аваков высмеял решение России упростить получение гражданства для украинцев

    (обновлено: )853018
    По мнению главы МВД, украинцам нет смысла получать российское гражданство. Он также добавил, что если кто и пожелает получить российский паспорт, то это будет несовместимо с украинским гражданством.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков иронично прокомментировал на своей странице в Facebook решение властей РФ упростить получение российского гражданства для украинцев.

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    Он считает, что украинцам нет смысла получать российское гражданство.

    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Россия объявила об упрощенной процедуре получения гражданства для украинцев. Потирая ручки, кремлевские дяди не могут нарадоваться своей очередной гибридной выдумке. Вот где народ украинский массово попрет за русскими паспортами, а затем, глядишь, и украинцев-то не останется – сплошь советские русские граждане. Да вот вопрос – а чего ради, даже плохо образованному, забитому пропагандой человеку вступать в российское подданство и брать российский паспорт?", – написал Аваков.

    Он отметил, что, если кто и пожелает получить российский паспорт, то это будет несовместимо с украинским гражданством.

    Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что с 2005 года было прекращено гражданство Украины 87 376 лиц. Дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за границей принимают заявления о выходе из украинского гражданства, а также готовят представления об утрате гражданства относительно лиц, постоянно проживающих за границей, в то время как полномочия по прекращению гражданства проживающих на территории Украины лиц осуществляет Государственная миграционная служба.

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