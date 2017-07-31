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    Политика

    Адвокаты Януковича заявили о пропаже ключевого доказательства

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (641)

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    Защита экс-президента считает, что оригинал соглашения с оппозицией 2014 года был умышленно уничтожен лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года.
    Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Виктора Януковича заявила об исчезновении из Администрации президента оригинала соглашения с оппозицией 2014 года, адвокаты не исключают его умышленного уничтожения, говорится в заявлении защиты, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Януковича выдавать не станут

    Ранее адвокаты Януковича направили в АП запрос о предоставлении заверенной копии соглашения об урегулировании кризиса в Украине, которое было подписано 21 февраля 2014 года Януковичем и представителями оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком.

    "После многочисленных отписок из АПУ, которые свидетельствовали об очевидном нежелании предоставлять этот документ, мы, наконец, получили ответ, что такого документа в администрации президента нет. Это соглашение – одно из самых важных доказательств во всех делах Виктора Януковича, и мы не исключаем, что оригинал документа был умышленно уничтожен лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года, как уничтожались доказательства расстрелов людей на Майдане", — говорится в заявлении адвоката Виталия Сердюка.

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    Янукович ранее попросил военную прокуратуру Украины привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников страны, обвинив их в осуществлении госпереворота в 2014 году. Однако Генпрокуратура Украины решила не заводить отдельное уголовное дело по заявлению Януковича о госперевороте, оно приобщено к делу о гибели людей на Майдане в 2014 году.

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