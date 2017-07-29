Фарион - Ройтбурду: нас не остановить, дебилоид

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Скандал вокруг поста известного украинского художника Александра Ройтбурда о партии "ВО "Свобода", в котором он называет эту политическую силу фашистской, набирает обороты.

Как сообщалось, Ройтбурд в своем блоге на "Украинской правде" накануне опубликовал развернутый пост под названием "Плохая новость. В Украине есть настоящая фашистская партия", посвященный "антисемитской и фашистской" идеологии ВО "Свобода".

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Автор, в частности, пишет, что "идеологи "Свободы" стереотипизируют этнические группы и, как само собой разумеющуюся, продвигают идею о коллективной вине и ответственности народов (в первую очередь – евреев) перед украинской нацией".

Соцсети, как это часто бывает, полярно отреагировали на блог Ройтбурда, чего не скажешь о самих свободовцах и их симпатиках.

Так, журналистка Татьяна Высоцкая выразила возмущение не столько самой записью Ройтбурда, сколько ее появлением на "Украинской правде".

Facebook Тетяна Висоцька Пост Татьяны Высоцкой о блоге Александра Ройтбурда

Под ее постом развернулась дискуссия, к которой присоединились и известные члены ВО "Свобода" Александр Аронец и Ирина Фарион. Последняя, кстати, особенно в выражениях не церемонилась.

Facebook Тетяна Висоцька Комментарий Александра Аронца о блоге Александра Ройтбурда

Facebook Тетяна Висоцька Комментарий Ирины Фарион о блоге Александра Ройтбурда

Сам же Ройтбурд весьма иронично отреагировал на нападки, собрав некоторые из них воедино.

Facebook Александра Ройтбурда Пост Александра Ройтбурда

Как видно из реакции Ирины Фарион, дискуссия плавно перешла на тему рейтинга ВО "Свобода".