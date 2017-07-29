Фарион - Ройтбурду: нас не остановить, дебилоид

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Скандал вокруг поста известного украинского художника Александра Ройтбурда о партии "ВО "Свобода", в котором он называет эту политическую силу фашистской, набирает обороты.
Как сообщалось, Ройтбурд в своем блоге на "Украинской правде" накануне опубликовал развернутый пост под названием "Плохая новость. В Украине есть настоящая фашистская партия", посвященный "антисемитской и фашистской" идеологии ВО "Свобода".
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Автор, в частности, пишет, что "идеологи "Свободы" стереотипизируют этнические группы и, как само собой разумеющуюся, продвигают идею о коллективной вине и ответственности народов (в первую очередь – евреев) перед украинской нацией".
Соцсети, как это часто бывает, полярно отреагировали на блог Ройтбурда, чего не скажешь о самих свободовцах и их симпатиках.
Так, журналистка Татьяна Высоцкая выразила возмущение не столько самой записью Ройтбурда, сколько ее появлением на "Украинской правде".
Под ее постом развернулась дискуссия, к которой присоединились и известные члены ВО "Свобода" Александр Аронец и Ирина Фарион. Последняя, кстати, особенно в выражениях не церемонилась.
Сам же Ройтбурд весьма иронично отреагировал на нападки, собрав некоторые из них воедино.
Как видно из реакции Ирины Фарион, дискуссия плавно перешла на тему рейтинга ВО "Свобода".