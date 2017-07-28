Руководство НАПК выписало себе высокие премии без согласия Кабмина - СМИ

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины не предоставлял разрешение на премирование председателя и членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом говорится в ответе секретариата Кабмина на запрос программы "Схемы", совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".

"По результатам обработки запроса НАБУ (…) сообщаем, что Кабинетом министров такие разрешения не предоставлялись", — говорится в ответе за подписью министра Кабмина Александра Саенко, текст которого приводит сайт "Радио Свобода".

При этом в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в ответ на запрос, продолжается ли расследование относительно безосновательного начисления и выплаты завышенных премий членам НАПК во главе с председателем структуры Натальей Корчак, ответили, что сейчас детективы не расследуют эту ситуацию.

"Не осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам относительно возможного безосновательного начисления и выплаты заработной платы председателю и членам НАПК", — говорится в ответе.

Ранее сообщалось, что Наталье Корчак за пять с половиной месяцев (с 1 января по 13 июня) насчитали почти 530 тысяч гривен зарплаты и надбавок.

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В апреле Наталья Корчак, выступая в парламенте, призналась, что размер ее премии составил 200 тысяч гривен.