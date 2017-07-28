наверх
28.07.201716:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Руководство НАПК выписало себе высокие премии без согласия Кабмина - СМИ

    79
    В НАБУ в ответ на запрос, продолжается ли расследование относительно безосновательного начисления и выплаты завышенных премий членам НАПК во главе с председателем структуры Натальей Корчак, ответили, что сейчас детективы не расследуют эту ситуацию.
    Наталия Корчак
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины не предоставлял разрешение на премирование председателя и членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом говорится в ответе секретариата Кабмина на запрос программы "Схемы", совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".

    Наталья Севостьянова
    УНИАН
    Перезагрузка НАПК: всех уволить и набрать новых – замминистра юстиции

    "По результатам обработки запроса НАБУ (…) сообщаем, что Кабинетом министров такие разрешения не предоставлялись", — говорится в ответе за подписью министра Кабмина Александра Саенко, текст которого приводит сайт "Радио Свобода".

    При этом в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в ответ на запрос, продолжается ли расследование относительно безосновательного начисления и выплаты завышенных премий членам НАПК во главе с председателем структуры Натальей Корчак, ответили, что сейчас детективы не расследуют эту ситуацию.

    "Не осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам относительно возможного безосновательного начисления и выплаты заработной платы председателю и членам НАПК", — говорится в ответе.

    Ранее сообщалось, что Наталье Корчак за пять с половиной месяцев (с 1 января по 13 июня) насчитали почти 530 тысяч гривен зарплаты и надбавок.

    Смотрите также: Корчак о "тайных" декларациях военных прокуроров и сотрудников СБУ

    В апреле Наталья Корчак, выступая в парламенте, призналась, что размер ее премии составил 200 тысяч гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС