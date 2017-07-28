Кличко высказался о лишении Саакашвили гражданства Украины

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Новость о лишении гражданства бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили не является положительной для имиджа Украины, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

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"Относительно ситуации с Михеилом Саакашвили… Сегодня важно, чтобы из Украины и об Украине шли позитивные новости. Успешные преобразования. Очень важно воплощать изменения, а не создавать скандалы. И решение относительно гражданства Саакашвили не считаю в этом контексте позитивным для страны", — написал Кличко на своей странице в Facebook.

Facebook Виталия Кличко Комментарий Виталия Кличко о Михаиле Саакашвили

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.