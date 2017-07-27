Савченко: в Украине пытаются установить диктатуру

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что лишение украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили является путем к восстановлению в Украине диктатуры и расправой над политическими оппонентами.

По мнению Савченко, это решение является неконституционным.

"Считаю это актом и путем к восстановлению диктатуры в Украине, а также расправой над политическим оппонентом, который не боится говорить правду об истинном положении государственной коррупции в нашей стране", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Она считает, что принятие соответствующего решения в момент, когда Саакашвили был за границей, является аморальным, а также серьезно ослабляет его юридическую защиту.

"Такое решение президента будет иметь серьезные международные последствия, ведь при внешней агрессии ухудшение отношений со свободным миром будет дорого стоить Украине и украинцам", — заявила Савченко.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.