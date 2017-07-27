КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Соратник бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе опасается, что его не пустят в Украину.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии Саакашвили украинского гражданства.

"По моей информации, что касается лично меня, то никаких подготовленных документов для лишения гражданства на этот момент нет. Но, насколько мне известно, Порошенко сейчас настоятельно требует сделать их задним числом, чтобы не впустить меня в страну", — написал Сакварелидзе в четверг на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что находится за пределами Украины, однако собирается в пятницу ночью вернуться в Киев.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года он покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.