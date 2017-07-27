Стало известно, что Саакашвили делает в США

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили находится в Нью-Йорке в гостях у своего дяди и двоюродных братьев.

Об этом в комментарии "Украинской правде" о цели визита Саакашвили в США сообщила его пресс-секретарь Зои Рейнер.

"Он (Саакашвили — Ред) — в Нью-Йорке, он приехал к дяде и кузинам, которые уже 40 лет живут в США. Он изучает законные способы вернуться в Украину", — сообщила Рейнер, не называя других подробностей.

В Нью-Йорке живет дядя Саакашвили, в прошлом советский дипломат Темур Аласания.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.

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В грузинском Минюсте два года назад заявляли, что ждали от экс-президента объяснения о причинах принятия им украинского гражданства, однако не получили, после чего обратились к Маргвелашвили с ходатайством о лишении Саакашвили грузинского паспорта. Саакашвили в свою очередь сообщал, что его лишили грузинского гражданства не по его желанию.