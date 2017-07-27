Украина продолжает участвовать в совете по стандартизации СНГ

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов сообщил, что Украина продолжает участвовать в работе Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.

"По линии стандартизации, метрологии, оценки соответствия Украина достаточно активно участвует в деятельности межгосударственного совета СНГ. Совет ведет работу с 1992 года, мы активно работаем, в этом году отметили 25 лет с момента его создания. И украинские коллеги, как мне кажется, заинтересованы в том, чтобы такое сотрудничество продолжалось", – сказал Абрамов в интервью РИА Новости.

По его словам, в рамках СНГ сегодня принимается достаточно большое количество стандартов, которые носят межотраслевой характер и используются во всех странах содружества. При этом в пяти странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) интеграция достигла самой высокой степени: работает единый рынок, единые требования.

"В СНГ работа в области стандартизации построена очень демократично. Проекты стандартов выносятся на общее голосование, а страна, которая не видит в работе над ним своей заинтересованности, может воздержаться от голосования. И, соответственно, не применять этот стандарт в своей практике", – добавил Абрамов.

Как пояснил глава ведомства, сегодня на пространстве СНГ действует около 3 тысяч межгосударственных стандартов, они обеспечивают соблюдение требований, необходимых для осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования ЕАЭС.

"Было бы правильно, если бы у тех стран, которые проголосовали за стандарты СНГ, существовало обязательство их обязательного применения на национальном уровне. Если посмотреть на опыт Евросоюза, то там достаточно жестко прописано, что страны не могут уклониться от введения европейских норм и стандартов. Это может не так страшно, как звучит, поскольку действует общемировое правило о том, что большая часть стандартов для бизнеса является добровольной в применении", – заключил Абрамов.

Ранее в МИД РФ сообщили, что никто не выгоняет Украину из СНГ, выход из состава содружества не в интересах Киева.