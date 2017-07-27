Чалый объяснил, за что критиковал Трампа во время выборов в США

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. У Украины хорошие отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

"Я хотел бы, чтобы понимали в Украине, что у нас сегодня огромные возможности для развития сотрудничества с Америкой. У нас есть двухпартийная поддержка, у нас есть хорошие отношения с действующей администрацией, и мы достигнем успехов", — сказал Чалый в эфире радио "Эра FM".

На вопрос о том, почему Чалый в интервью изданию The Hill критиковал кандидата в президенты от Республиканской партии, посол ответил, что говорил не конкретно о Трампе, а о его заявлениях относительно Украины.

"Во-первых, здесь речь не идет о конкретном лице, здесь речь идет о важных для Украины заявления. Там было предположение, которое касалось, во-первых, нечеткой позиции в отношении агрессии России, во-вторых, что, возможно, Крым не будет принадлежать Украине в будущем. Я должен соответственно реагировать. Это задача посольства, чтобы давать соответствующие комментарии, и их цель — дать достоверную информацию, позицию Украины", — заверил посол.

По его словам, именно благодаря его комментариям сейчас президент США имеет абсолютно точную информацию о ситуации в Крыму. Относительно информации о вмешательстве Украины в президентские выборы в США Валерий Чалый заверил, что украинское посольство не стояло на стороне того или иного кандидата и "каких-либо вмешательств со стороны посольства не могло быть по определению".

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Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя обвинения о вмешательстве России в выборы США в пользу Дональда Трампа, заявила, что сговор Демократической партии с правительством Украины, по ее мнению, подкреплен большим количеством доказательств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии. Официальный Киев отверг обвинения Трампа о саботаже его президентской кампании.