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    Адвокаты Януковича добиваются для него статуса потерпевшего

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (640)

    (обновлено: )1011
    Апелляционный суд столицы накануне рассмотрел жалобу стороны защиты о том, что Печерский суд Киева отказался рассматривать жалобу на процессуальное решение следственного судьи по делу Виктора Януковича.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича и обязал Печерский районный суд Киева рассмотреть их заявление о предоставлении статуса потерпевшего Януковичу по делу о покушении на его жизнь., сообщает "112 Украина".

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Януковича выдавать не станут

    Апелляционный суд столицы накануне рассмотрел жалобу стороны защиты о том, что Печерский суд Киева отказался рассматривать жалобу на процессуальное решение следственного судьи по делу Януковича. Речь идет об уголовном производстве, которое связано с якобы покушением на Януковича. Тогда судья отметил, что отказывается признавать его потерпевшим. Это подчеркивала сторона защиты, чтобы признать Януковича потерпевшим.

    Как рассказал адвокат экс-президента Игорь Федоренко, речь идет о временах во время событий на Майдане Незалежности в феврале 2014 года, когда Янукович покинул столицу и, по словам Федоренко, в отношении него было совершено несколько покушений. Также Федоренко отметил, что после этого постановления Апелляционного суда далее Печерский райсуд должен снова начать рассматривать жалобу адвокатов.

    Напомним, Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против беглого экс-президента Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые завели в отношении бывшего главы государства, который сейчас находится в России. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.

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    Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".

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