Сторонники Саакашвили призывают граждан выйти на Майдан

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В четверг, 27 июля, на Майдане Незалежности в Киеве политическая сила экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил" собирается провести вече; начала акции — 13.30, сообщается на Facebook-странице политсилы.

"Не за Саакашвили! А против их беспредела, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них — ничто!" — говорится в комментарии к сообщению.

Накануне Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

Представители политсилы отмечают, что "оставить это просто так не имеют морального права".

"Собираемся возле стелы на Майдане. Без политических флагов! Иметь с собой: флаги Украины, паспорта гражданина Украины, Конституцию Украины. Мы против покушения на нашу свободу", — говорится в сообщении.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.