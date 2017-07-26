ДНР: создание Малороссии - предложение, впереди дискуссии

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что предложением о создании Малороссии лишь инициировал дискуссию, окончательных решений еще нет.

"Мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию и сделали свое предложение. Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины. Большое количество людей поддержали идею переучреждения Украины", — говорится в заявлении Захарченко, опубликованном на его официальном сайте.

Он отметил, что идея создания Малороссии требует выработки конкретных предложений.

"Мы дальше будем работать над ними, анализировать ситуацию. Так, не все поддержали идею названия Малороссия, есть замечания по поводу расположения столицы, государственного флага, герба. Состав, формат и время созыва легитимного учредительного собрания, которое будет представлять все регионы Украины, тоже обсуждается", — сказал глава ДНР.

Он добавил, что "окончательные решения еще не приняты, но, самое главное, дискуссия будет продолжена".

Ранее Захарченко предложил создать новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.