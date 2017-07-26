Грузия заверила, что не выдаст Украине Черновецкого

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура Грузии еще не получала требования от ГПУ о задержании и экстрадиции бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, который обвиняется в использовании служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.

"В случае поступления требования о задержании и экстрадиции Леонида Черновецкого в Украину, оно не может быть выполнено, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии и его передача в третьи страны недопустима", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что Черновецкий с семьей уже несколько лет проживает в приморском городе Кобулети. В прошлом году он намеревался принять участие в парламентских выборах в Грузии, но позже передумал. В Кобулети Черновицкий занимается благотворительной деятельностью.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины 14 июля сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Черновецкому в злоупотреблении властью и служебным положением. Его подозревают в незаконной передаче земли в аренду под строительство вертолетной площадки в интересах приближенных экс-президента Украины Виктора Януковича.