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    Грузия заверила, что не выдаст Украине Черновецкого

    (обновлено: )6410
    Как сообщили в прокуратуре Грузии, "в случае поступления требования о задержании и экстрадиции Леонида Черновецкого в Украину, оно не может быть выполнено, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии".
    Леонид Черновецкий. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура Грузии еще не получала требования от ГПУ о задержании и экстрадиции бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, который обвиняется в использовании служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.

    Дмитрий Фирташ
    REUTERS Leonhard Foeger
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    "В случае поступления требования о задержании и экстрадиции Леонида Черновецкого в Украину, оно не может быть выполнено, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии и его передача в третьи страны недопустима", — говорится в сообщении прокуратуры.

    Отмечается, что Черновецкий с семьей уже несколько лет проживает в приморском городе Кобулети. В прошлом году он намеревался принять участие в парламентских выборах в Грузии, но позже передумал. В Кобулети Черновицкий занимается благотворительной деятельностью.

    Напомним, Генеральная прокуратура Украины 14 июля сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Черновецкому в злоупотреблении властью и служебным положением. Его подозревают в незаконной передаче земли в аренду под строительство вертолетной площадки в интересах приближенных экс-президента Украины Виктора Януковича.

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