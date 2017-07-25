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    Суд разрешил заочное расследование в отношении Захарченко по "церковному делу"

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    Удовлетворено ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.

    Скриншот поста со страницы Ларисы Сарган в facebook

    "Сегодня, 25.07.2017 года, постановлением Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Захарченко В.Ю.", — написала Сарган.

    Она добавила, что следователями ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий экс-президентом Украины Виктором Януковичем, экс-министром МВД Виталием Захарченко, экс-главой столичного ГУ МВД Валерием Коряком и другими лицами при незаконном лишении свободы личного помощника, ныне покойного Митрополита Киевского и всея Украины Владимир (Сабодан В.М.) — Александра Драбинко.

    "В производстве сообщено о подозрении Януковичу В.Ф., Захарченко В.Ю. и Коряку В.В., и направлены в суд соответствующие ходатайствами о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования. Рассмотрение ходатайств о Януковича В.Ф. и Ковша В.В. продолжается", — уточнила Сарган.

    Напомним, в январе суд дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко.

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