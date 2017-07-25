Украина выиграла в ЕСПЧ дело, связанное с потерей контроля над Луганском

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека вынес первое решение по жалобе против Украины, связанной с потерей контроля правительства над частью территории Луганской области. Об этом говорится в решении опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Жалоба была подана заключенным Александром Хлебиком, который осужден в апреле 2013 году одним из судов Луганской области по обвинению в нескольких преступлениях, в том числе бандитизме и вооруженных ограблениях и получил приговор — 8 лет и 9 месяцев заключения. Он отбывает наказание в тюрьме города Старобельск Луганской области.

После осуждения Хлебик подал апелляцию в апелляционный суд, который расположен в Луганске. Однако, поскольку в 2014 году город был оккупирован, решения по его апелляции еще не было вынесено. Фактически, рассмотрение апелляции стало невозможным, ведь материалы дела остались в Луганске.

В Страсбургском иске против Украины Хлебик утверждал, что государство нарушило его право на осуществление честного правосудия в приемлемый временной период.

Отмечается, что судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что Украина не ответственна за последствия потери контроля над территорией Луганской области. Приняв во внимание доводы Киева о том, что Украина приложила все усилия для получения материалов дела, предоставила истцу возможность встретиться с омбудсменом, а также аргументы о том, что проведение нового расследования по обвинениям против Хлебика без доступа к материалам дела не представляется возможным, ЕСПЧ решил, что Украина не нарушила Европейскую конвенцию по правам человека.