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    Политика

    Украина выиграла в ЕСПЧ дело, связанное с потерей контроля над Луганском

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    Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что Украина не ответственна за последствия потери контроля над территорией Луганской области.
    Европейский суд по правам человека
    Официальный сайт Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека вынес первое решение по жалобе против Украины, связанной с потерей контроля правительства над частью территории Луганской области. Об этом говорится в решении опубликованном на сайте ЕСПЧ.

    Жалоба была подана заключенным Александром Хлебиком, который осужден в апреле 2013 году одним из судов Луганской области по обвинению в нескольких преступлениях, в том числе бандитизме и вооруженных ограблениях и получил приговор — 8 лет и 9 месяцев заключения. Он отбывает наказание в тюрьме города Старобельск Луганской области.

    После осуждения Хлебик подал апелляцию в апелляционный суд, который расположен в Луганске. Однако, поскольку в 2014 году город был оккупирован, решения по его апелляции еще не было вынесено. Фактически, рассмотрение апелляции стало невозможным, ведь материалы дела остались в Луганске.

    В Страсбургском иске против Украины Хлебик утверждал, что государство нарушило его право на осуществление честного правосудия в приемлемый временной период.

    Отмечается, что судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что Украина не ответственна за последствия потери контроля над территорией Луганской области. Приняв во внимание доводы Киева о том, что Украина приложила все усилия для получения материалов дела, предоставила истцу возможность встретиться с омбудсменом, а также аргументы о том, что проведение нового расследования по обвинениям против Хлебика без доступа к материалам дела не представляется возможным, ЕСПЧ решил, что Украина не нарушила Европейскую конвенцию по правам человека.

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