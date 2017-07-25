У Холодницкого появилась круглосуточная охрана из-за угроз

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в его адрес стали поступать угрозы, сообщает "Голос Украины".

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"Пишут всевозможные смс-ки, сообщения в Фейсбуке, угрожают. Но если на это все реагировать, можно сойти с ума. Просто надо честно и качественно выполнять свою работу", — сказал Холодицкий.

Так, сообщается, что перед кабинетом Холодницкого появилась охрана и рамка-металлоискатель.

"Принято решение о применении мер безопасности в связи с… Три точки. Охрана государственная согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", — сказал глава САП.

Так, Холодницкий также отметил, что у него есть круглосуточная охрана. По его словам, у него нет претензий к охранникам, они хорошо исполняют свою работу.

В июне Холодницкий заявлял, что его мобильный телефон прослушивают.