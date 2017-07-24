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    Посол: Украина - приоритет для Великобритании во внешней политике

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    Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф отметила, что Украина для Британии в сфере внешней политики - приоритет, так как безопасность Украины - это безопасность Европы.
    Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф во время пресс-конференции на борту эсминца королевских ВМС Великобритании Duncan
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Украина является приоритетом для Британии в сфере внешней политики, заявила посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф во время пресс-конференции на борту эсминца королевских ВМС Великобритании Duncan, который в понедельник прибыл в Одессу вместе с фрегатом ВМС Турции Yildirim.

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    "Украина для нас в сфере внешней политики — приоритет. Потому что ваша безопасность — это безопасность Европы и это наша безопасность", — приводит слова посла пресс-служба Минобороны Украины на своем сайте.

    Гоф выразила надежду, что такие визиты будут происходить и в будущем. "На мой взгляд, это признак сотрудничества между нашими странами. Это показывает поддержку со стороны Великобритании", — сказала она.

    Пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины ранее сообщил, что корабли постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в понедельник в порт Одессы, среди них эсминец королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim. Визит продлится до 27 июля.

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