Посол: Украина - приоритет для Великобритании во внешней политике

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Украина является приоритетом для Британии в сфере внешней политики, заявила посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф во время пресс-конференции на борту эсминца королевских ВМС Великобритании Duncan, который в понедельник прибыл в Одессу вместе с фрегатом ВМС Турции Yildirim.

"Украина для нас в сфере внешней политики — приоритет. Потому что ваша безопасность — это безопасность Европы и это наша безопасность", — приводит слова посла пресс-служба Минобороны Украины на своем сайте.

Гоф выразила надежду, что такие визиты будут происходить и в будущем. "На мой взгляд, это признак сотрудничества между нашими странами. Это показывает поддержку со стороны Великобритании", — сказала она.

Пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины ранее сообщил, что корабли постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в понедельник в порт Одессы, среди них эсминец королевских ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Турции Yildirim. Визит продлится до 27 июля.