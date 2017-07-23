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    Представители Госдепа США прибыли в зону АТО

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    (обновлено: )29605
    По данным штаба АТО, американская делегация ознакомилась со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, структурой и организацией военного управления.
    Визит делегации Госдепа США в зону АТО
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович начали визит в зону АТО, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

    "С посещения штаба оперативно-тактической группировки "Донецк" начался визит в район проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей официальной делегации Государственного департамента США, которую возглавил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер", — говорится в сообщении штаба в сети Facebook.

    Facebook пресс-центра штаба АТО
    Визит делегации Госдепа США в зону АТО

    Вместе с ним в район проведения АТО прибыла чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, сотрудник Госдепартамента США Лейн Бал, военный атташе при Посольстве США в Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица. Делегацию со стороны Вооруженных сил Украины сопровождали руководитель АТО на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Александр Локота, директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины генерал-майор Анатолий Петренко.

    Пост пресс-центра штаба АТО

    Сообщается, что делегация ознакомилась со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, структурой и организацией военного управления. "Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", — отметили в штабе.

    Напомним, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что выводы спецсекретаря США Курта Волкера по Украине будут неутешительными.

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