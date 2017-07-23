Климкин прокомментировал скандал с поставками турбин в Крым

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. По факту инцидента с поставками турбин в Крым должно быть проведено тщательное расследование и наказаны все виновные, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее в СМИ появились данные, что компания, акционером которой является немецкая фирма Siemens, участвует в установке газотурбинных установок в Крыму. Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

"Поставка газовых турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма, несмотря на серьезный санкционный режим, не была роковым стечением обстоятельств или абсолютной неожиданностью. Ведь так же, как и с историей с "Мистралем", Украина била в колокола. Мы предупреждали Siemens, Федеральное правительство Германии и Европейские институты, мы убеждали, мы указывали на дыры в санкционном режиме. Нас слушали, искали возможности предотвратить правонарушения. И многих подобных случаев там удалось избежать", — написал Климкин в статье для "Европейской правды".

Глава МИД подчеркнул, что в случае с Siemens его менеджмент "отказывался видеть очевидные вещи".

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"Горькая правда состоит в том, что отныне газотурбины Siemens будут помогать вору обустраивать захваченные территории. Единственный выход — откровенное и публичное расследование и наказание всех соучастников — правовое, политическое и репутационное. Именно этого Украина потребует от Siemens, немецкого правительства и евроинституций", — резюмировал Климкин.