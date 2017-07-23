Прокурорам по делу Януковича выделят охрану

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Прокурорам, которые принимают участие в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, предоставят охрану, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Ранее сообщалось, что прокурор и следователь Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Вадим Приймачок, которые являются участниками стороны обвинения в процессе Оболонского суда Киева по делу экс-президента Виктора Януковича, заочно арестованы в РФ "по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко".

Матиос отметил, что российская сторона для получения персональных данных прокурора использовала для входа в реестр недвижимости украинского Министерства юстиции украинский паспорт, выданный ранее на той территории Луганской области, которая на сегодня находится под контролем ополченцев.

"Сделано по тому же принципу, как устанавливали место жительства взорванного полковника ГУР МОУ Шаповала. Доказано следствием. Прокурорам выделяем охрану", —написал Матиос на своей странице в Facebook.