Гройсман недоволен темпами отбора наблюдательных советов госкомпаний

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует возобновление работы Номинационного комитета по отбору руководителей и членов наблюдательных советов крупнейших госкомпаний, "имеющих стратегическое значение для экономики", сообщает Правительственный портал.

"Я хотел бы перезапустить нашу с вами работу с целью выбрать наблюдательные советы и назначить руководителей ряда важных государственных предприятий. Мы должны приводить в государственный сектор качественные кадры", — сказал Гройсман на встрече с членами Номинационного комитета.

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По его мнению, отсутствие надлежащих механизмов корпоративного управления является источником коррупции в компаниях государственной собственности.

В частности, речь идет об отборе руководителей для таких компаний как: Электротяжмаш, Укрхимтрансамиак, Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), Укрспирт.

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Также планируется в ближайшее время осуществить отбор членов наблюдательного совета для 7 предприятий: Укрзализныця, Укрпочта, Укрэнерго, Укргидроэнерго, Аэропорт "Борисполь", ГПЗКУ, Энергоатом.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал создание консультативного совета премьеров для обсуждения стратегических решений развития государства.