Жебривский встретится со спецпредставителем США

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в воскресенье обсудит ситуацию в Донбассе со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

В пятницу госдепартамент США сообщил, что Волкер посетит Украину 21-24 июля. В частности, он посетит Донбасс, после чего встретится с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

"Думаю, что Курт Волкер увидит своими глазами, что происходит в Донецкой области, и последствия российской агрессии. Безусловно, у нас предусмотрена встреча где-то после 11 часов завтра в Краматорске и в других местах, где мы покажем последствия этой агрессии", — сказал губернатор в субботу вечером в эфире телеканала "112 Украина".

В начале июня спецпосланником США в Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

Волкер 9 июля прибыл в Украину, где провел ряд встреч, в том числе с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудил урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе. Заместитель администрации президента Украины 13 июля сообщил, что Волкер в ближайшее время вновь посетит страну.