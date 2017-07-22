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    Политика

    Жебривский встретится со спецпредставителем США

    (обновлено: )4701
    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что встреча будет в Краматорске.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в воскресенье обсудит ситуацию в Донбассе со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

    Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер
    из открытых источников
    National Interest: сможет ли Волкер закончить войну в Украине

    В пятницу госдепартамент США сообщил, что Волкер посетит Украину 21-24 июля. В частности, он посетит Донбасс, после чего встретится с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

    "Думаю, что Курт Волкер увидит своими глазами, что происходит в Донецкой области, и последствия российской агрессии. Безусловно, у нас предусмотрена встреча где-то после 11 часов завтра в Краматорске и в других местах, где мы покажем последствия этой агрессии", — сказал губернатор в субботу вечером в эфире телеканала "112 Украина".

    В начале июня спецпосланником США в Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

    Волкер 9 июля прибыл в Украину, где провел ряд встреч, в том числе с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудил урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе. Заместитель администрации президента Украины 13 июля сообщил, что Волкер в ближайшее время вновь посетит страну.

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