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    Додон сообщил, что может помешать установке совместных КПП с Украиной

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    Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что если КПП приведет к экономическим потерям для Приднестровья, он будет выступать за то, чтобы этих пунктов не было.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет выступать против установки совместных молдавско-украинских пунктов пропуска на границе с Приднестровьем, если КПП будут наносить экономический ущерб Тирасполю.

    Контрольно-пропускной пункт Марьинка
    Ирина Геращенко/Facebook
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    Президент Украины Петр Порошенко и премьер Молдавии Павел Филип в понедельник официально открыли совместный украино-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на этом участке 13 совместных пунктов пропуска. Ранее президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что совместные КПП Молдавии и Украины на границе с Приднестровьем могут вызвать экономический кризис в непризнанной республике.

    "Со своей стороны в качестве президента Республики Молдова могу дать гарантии, что мы сделаем все возможное, чтобы Приднестровье от этого не потеряло. Если это приведет к эконмическим потерям для Приднестровья, я буду выступать за то, чтобы этих пунктов не было", — сказал Додон в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24".

    "Я категорически против принятия каких-то мер, которые ухудшат финансовую и бюджетную ситуацию в Приднестровье", — добавил он.

    Президент указал, что обсуждал вопрос пунктов пропуска на последней встрече с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. "Мы договорились, что будем анализировать ситуацию, и если есть какие-то риски экономических потерь, чтобы мы поменяли законодательство Республики Молдова", — добавил он.

    Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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