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    К заявлению о "Малороссии Захарченко" надо относиться серьезно - Кириленко

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (27)

    (обновлено: )15703
    Ранее глава ДНР предложил создать на переходный период до трех лет "новое государство Малороссия". В Украине и Евросоюзе осудили данное заявление, как противоречащее целям минских соглашений.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что к заявлениям главы ДНР Александра Захарченко о Малороссии следует относиться серьезно.

    "Многие по-разному отнеслись к заявлению (Захарченко — ред.). Многие иронично, многие начали высмеивать. <…> К этим заявлениям надо относиться серьезно, как к заявлениям из Кремля", — сказал Кириленко.

    Ранее глава ДНР предложил создать на переходный период до трех лет "новое государство Малороссия" как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

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    Президент Украины Петр Порошенко после слов о создании Малороссии заявил, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом. В свою очередь начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что "украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию".

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.

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