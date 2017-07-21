Суд отказал в апелляции представителям Одесского НПЗ

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Одесской области отказал в апелляции представителям Одесского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Читайте также: Одесский НПЗ: Кабмин управлять не будет, ждите приватизацию — Рябченко

"Сегодня Апелляционный суд Одесской области отказал в открытии апелляционного производства по жалобам представителей ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Энергия и газ Украина" и представителя непосредственно Сергея Курченко", — сообщила Сарган.

Таким образом, решение суда о конфискации Одесского НПЗ и всего его имущества в пользу государства вступило в силу. Отмечено, что ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн долларов.

Напомним, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассационной жалобе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) приостановил взыскание с одного из крупнейших химпредприятий страны – Одесского припортового завода (ОПЗ) более 250 миллионов долларов в пользу группы компаний Ostchem Holding, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Стокгольмский арбитраж в июле 2016 года взыскал с ОПЗ долг в размере 193 миллионов долларов. Южный городской суд Одесской области в марте 2017 года разрешил реализацию этого решения на территории Украины, а Апелляционный суд Одесской области 10 мая это подтвердил. На следующий день премьер Украины поручил ФГИ и Минюсту защитить имущество ОПЗ от возможных посягательств со стороны Ostchem. Правительство опасается, что в случае вступления этих решений судов в силу предприятию может грозить банкротство.