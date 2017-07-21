ГПУ открыла дело против Вилкула

Из личного архива Александра Вилкула

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о неуплате сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александром Вилкулом налогов в особо крупном размере. Об этом журналистам в Днепре сказал генпрокурор Юрий Луценко.

Читайте также: "Я не хочу". Янукович отказался от участия в суде по делу о госизмене

По его словам, дело открыто в пятницу.

Генпрокурор сообщил, что, если депутат уплатит все необходимые налоги, то не будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Фискальная служба Днепропетровской области обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 19,6 млн грн.