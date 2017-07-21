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    Политика

    ГПУ открыла дело против Вилкула

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    Генпрокурор сообщил, что, если депутат уплатит все необходимые налоги, то не будет привлечен к уголовной ответственности. По словам Юрия Луценко, дело открыто в пятницу.
    Александр Вилкул
    Из личного архива Александра Вилкула

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о неуплате сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александром Вилкулом налогов в особо крупном размере. Об этом журналистам в Днепре сказал генпрокурор Юрий Луценко.

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    По его словам, дело открыто в пятницу.

    Генпрокурор сообщил, что, если депутат уплатит все необходимые налоги, то не будет привлечен к уголовной ответственности.

    Ранее сообщалось, что Фискальная служба Днепропетровской области обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 19,6 млн грн.

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