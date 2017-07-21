Нардеп: в Украине проживает в два раза меньше жителей, чем говорят власти

Пресс-служба "Оппозиционного блока"

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что, исходя из альтернативной методики подсчетов, население Украины составляет 24 миллионов человек вместо официально заявленных 42,5 миллиона.

По данным Госстата, численность украинцев по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 42,5 миллиона человек без учета Крыма, который с 2014 года стал регионом России.

По словам Вилкула, есть и альтернативная методика подсчета, которая основывается на количестве потребляемого населением хлеба.

"Так вот, по этой методике фактически проживает в нашей стране менее 24 миллиона человек. А теперь сухие цифры официальной статистики: средняя продолжительность жизни в Украине 68,6 лет. На 100 умерших приходится 58 новорожденных. Коэффициент рождаемости 1991 год – 1,85 ребенка в семье, 2015 – 1,5. В структуре населения с 1991 по 2016 удельный вес детского населения сократился с 25,6% до 17,8%. Восемь миллионов человек уехали на заработки", — написал Вилкул на своей странице в Facebook в пятницу.

По данным экспертов, методика подсчета населения исходя из норм потребления хлеба на человека на сегодняшний день используется редко, так как требует централизованных поставок хлеба. Она часто использовалась во времена СССР, однако, после перехода с планово-административной экономики к рыночной, подсчет по данной методики стал затруднительным и трудоемким.

Поскольку производство и поставки хлеба перестали быть централизованы, появилось большое количество частных хлебопекарен, а также появились хлебопекарни для личного пользования. После всех этих изменений получить достоверную информацию о выпечке хлеба и объемах продаж стало практически невозможно.