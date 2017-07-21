Ляшко заявил, что суд закрыл дело против него

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко заявил, что Печерский районный суд Киева закрыл дело против него.

"Дело закрыли, никакого правонарушения нет", — сказал Ляшко в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

Печерский районный суд в Киеве в пятницу продолжил рассматривать дело против лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Политика обвиняют в том, что он якобы в 2006 году незаконно совмещал работу депутата в Верховной Раде и руководил одним из изданий, которое сейчас не работает.

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