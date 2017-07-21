Экс-замглавы АПУ времен Януковича Чмырю выдвинули подозрение

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Прокурор сумской области подписал подозрение бывшему замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Юрию Чмырю в скрытии паспорта, подделке документов и декларировании недостоверных данных, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Прокурор Сумской обл. Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении прежнему высокопоставленному из окружения Януковича, а в настоящее время депутату Сумского областного совета Юрию Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений", — сообщила Сарган на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что еще в 2014 году Чмырь заявил о потере паспорта, в результате чего ему сделали новый. Старый паспорт он использовал для совершения юридически значимых нотариальных действий. Кроме того, чиновник не указал свою дочь как члена семьи и не задекларировал ее имущество.

Установлено, что дочь Чмыря имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн. Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 3661 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Прокуратура готовит ходатайство в суд по избранию ему меры пресечения.

Напомним, беглый экс-президент Виктор Янукович назначил на должность заместителя главы Администрации президента по гуманитарным вопросам Юрия Чмыря в декабре 2013 г. До этого Чмырь был председателем Сумской областной государственной администрации.

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Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает Юрия Чмыря в причастности к организации силового разгона активистов Евромайдана в 2014 г. Ранее в отношении Чмыря было открыто уголовного дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("Покушение на получение неправомерной выгоды, совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, соединенное с вымогательством"). По информации правоохранителей, будучи главой Сумской ОГА, Чмырь неоднократно заставлял одного из должностных лиц уплачивать ему $50 000.