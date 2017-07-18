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    Политика

    Тука пожелал России исчезнуть как государству

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    По мнению чиновника, наиболее оптимальный вариант для Украины - "прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас". Он также призвал наращивать войска страны.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Заместитель главы министерства по оккупированным территориям Георгий Тука назвал Россию "коварным" врагом и призвал наращивать войска Украины. 

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    "Нам нужно постоянно наращивать мощь нашего войска. Никуда от этого соседа мы не денемся. И он, к сожалению, никуда не исчезнет. Россия – это враг. Враг страшный. Враг коварный. Поэтому нам просто нужно готовиться. А на это нужно время", — заявил он в интервью "Апострофу".

    Тука подчеркнул, что хотел бы увидеть усиление "внешнего воздействия" на Россию с помощью новых санкций.

    При этом он также рассказал, какое будущее России стало бы наилучшим вариантом для Киева.

    "Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас", — заявил чиновник.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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