В понедельник Порошенко отправится в Одесскую область

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 17 июля осуществит рабочую поездку в Одесскую область.

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Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко 17-19 июля осуществит государственный визит в Грузию. Как сообщает пресс-служба главы государства, программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.