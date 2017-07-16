наверх
16.07.201722:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    В понедельник Порошенко отправится в Одесскую область

    (обновлено: )27
    О предстоящей поездке президента Украины Петра Порошенко в Одесскую область, которая состоится 17 июля, сообщила пресс-служба Одесской областной госадминистрации.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 17 июля осуществит рабочую поездку в Одесскую область.

    Читайте также: Корнейчук: политические крысы побежали с корабля "Порошенко"

    Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

    Ранее сообщалось, что Петр Порошенко 17-19 июля осуществит государственный визит в Грузию. Как сообщает пресс-служба главы государства, программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Максим Поляков и Борислав Розенблат
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?