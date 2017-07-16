На следующей неделе суд изберет меру пресечения еще для двух депутатов

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения для депутатов Верховной Рады Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный) на следующей неделе (с 17 по 21 июля). Об этом сообщают "Украинские Новости".

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"На следующей неделе", — сказал источник в НАБУ, отвечая на вопрос, когда суд рассмотрит избрание мер пресечения для указанных депутатов.

По его словам, прокуратура будет просить суд избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд города Киева арестовал народного депутата Оппозиционного блока Михаила Добкина с альтернативной залога в размере 50 млн гривен.