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    На следующей неделе суд изберет меру пресечения еще для двух депутатов

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (143)

    (обновлено: )16
    Согласно информации источника в НАБУ, прокуратура будет просить суд избрать Максиму Полякову и Бориславу Розенблату меру пресечения в виде содержания под стражей.
    Максим Поляков и Борислав Розенблат
    Украинские новости

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения для депутатов Верховной Рады Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный) на следующей неделе (с 17 по 21 июля). Об этом сообщают "Украинские Новости".

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    "На следующей неделе", — сказал источник в НАБУ, отвечая на вопрос, когда суд рассмотрит избрание мер пресечения для указанных депутатов.

    По его словам, прокуратура будет просить суд избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее сообщалось, что Печерский райсуд города Киева арестовал народного депутата Оппозиционного блока Михаила Добкина с альтернативной залога в размере 50 млн гривен.

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