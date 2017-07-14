Еврокомиссия направит €50 млн на помощь Донбассу

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Европейская комиссия направит 50 миллионов евро на помощь для территорий, расположенных возле линии разграничения в Донбассе, сообщает в пятницу министерство по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на заявление замглавы заместитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдиса Домбровскиса, который в пятницу посетил Донбасс.

"Недавно мы приняли решение о предоставлении Украине дополнительных 200 миллионов евро, из которых 50 миллионов евро будет направлено на территории, которые расположены возле линии разграничения (в Донбассе)", — сказал Домбровскис, слова которого приводит министерство на своем сайте.

По его словам, ЕС продолжит финансовую поддержку Украины, в частности в рамках программы макрофинансовой помощи, но также намерено использовать и другие формы.

"Мы должны продолжать наше сотрудничество с Украиной, продолжать предоставлять нашу поддержку, также прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта и делать все возможное для сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы также должны сделать все возможное для поддержки граждан, которые проживают на этой территории и по оказанию гуманитарной помощи и по помощи, направленной на восстановление", — добавил он.

По данным министерства, власти Украины вместе с ООН работают над улучшением работы пропускных пунктов, которые расположены вдоль линии соприкосновения.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.