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    Политика

    Клименко про "маски-шоу" в "Гулливере": у меня обысков нет

    Тема:

    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (167)

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    Лидер партии "Успешная страна" Александр Клименко принес извинения людям и предприятиям, которые пострадали от проведенных в пятницу обысков.
    Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В Украине под видом ведения резонансных уголовных дел захватывают бизнес-активы украинских компаний.

    Такое мнение высказал на своей странице в Facebook лидер партии "Успешная страна" Александр Клименко, комментируя обыски в торгово-развлекательном и бизнес-центре "Гулливер".

    "Открыл интернет и был удивлен, узнав что у меня проходят обыски. Товарищи Аваков и Матиос, вынужден вас огорчить, у меня обысков нет. Единственное, что могу сказать, это вместо военной прокуратуры и национальной полиции принести извинения тем людям и предприятиям, которые пострадали вследствие непрофессионализма и политической подоплеки сегодняшних обысков. Уважаемые предприниматели и граждане Украины, будьте бдительны! У власти появилась новая фишка. Под видом борьбы с Клименко заниматься банальным бандитизмом", — написал Клименко.

    Пост Александра Клименко в Facebook
    Пост Александра Клименко в Facebook

    В пятницу утром, 14 июля, Военная прокуратура и Нацполиция нагрянула с обысками в медиа-холдинг "Вести", работа редакции заблокирована. В рамках обыска в редакции "Вестей" в "Гулливере" перекрыли все входы, в бизнес-центре и ТРЦ.

    Смотрите также: Обыск в редакции "Вести": ситуация возле бизнес-центра

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