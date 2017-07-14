Клименко про "маски-шоу" в "Гулливере": у меня обысков нет

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В Украине под видом ведения резонансных уголовных дел захватывают бизнес-активы украинских компаний.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook лидер партии "Успешная страна" Александр Клименко, комментируя обыски в торгово-развлекательном и бизнес-центре "Гулливер".

"Открыл интернет и был удивлен, узнав что у меня проходят обыски. Товарищи Аваков и Матиос, вынужден вас огорчить, у меня обысков нет. Единственное, что могу сказать, это вместо военной прокуратуры и национальной полиции принести извинения тем людям и предприятиям, которые пострадали вследствие непрофессионализма и политической подоплеки сегодняшних обысков. Уважаемые предприниматели и граждане Украины, будьте бдительны! У власти появилась новая фишка. Под видом борьбы с Клименко заниматься банальным бандитизмом", — написал Клименко.

Пост Александра Клименко в Facebook Пост Александра Клименко в Facebook

В пятницу утром, 14 июля, Военная прокуратура и Нацполиция нагрянула с обысками в медиа-холдинг "Вести", работа редакции заблокирована. В рамках обыска в редакции "Вестей" в "Гулливере" перекрыли все входы, в бизнес-центре и ТРЦ.

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