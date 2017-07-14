ГПУ заявила о скором закрытии "Вестей", редакция опровергает

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура ожидает прекращения выхода ежедневной газеты "Вести" с пятницы, 14 июля. Об этом на брифинге сказал заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українськi Новини.

Ранее в пятницу издание "Вести" сообщило, что в его офисе в торговом центре "Гулливер" в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ "Гулливер", которые принадлежат Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести".

По его словам, финансирование медиа-холдинга "Вести" осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование 1 тыс. железнодорожных вагонов.

"Надеюсь, что с сегодняшнего дня 1 тыс. вагонов, стоимость которых составляет около 40 млн долларов, уже не будут приносить доход для бесплатного распространения такой красивой газеты, как "Вести", и других фейковых сайтов", — заявил Матиос.

Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков утверждают, что возможное прекращение деятельности медиахолдинга "Вести" не связано с каким-либо журналистскими материалами, а исключительно с непрозрачной процедурой его финансирования.

В то же время в редакции "Вестей" опровергают заявление Матиоса.

"Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил на пресс-конференции, что выход газеты "Вести" будет прекращен. На самом деле, это не так. Уже в понедельник читатели получат свежий номер своей любимой газеты. В которой будут все подробности бесцеремонного обыска в редакции, а также факты давления на свободу слова. "Вести" не сдаются!" — сказано в сообщении на сайте издания.

В газете "Вести", которая издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно, не раз проходили обыски. В Совете нацбезопасности и обороны объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. В редакции связали произошедшее с критикой в адрес властей. Главредом издания ранее являлся нынешний главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва.

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В конце июня обыски также прошли в здании интернет-издания "Страна.ua", в результате был задержан главный редактор издания Гужва по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. После этого прокуратура Киева подала жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 123 тысячи долларов. Рассмотрение жалобы прокуратуры должно состояться 14 июля.