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    Матиос заявил о тайном офисе Клименко

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    Александр Клименко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следователи во время обысков нашли тайный офис компании, которая обслуживала активы экс-министра Александра Клименко.

    По его словам, чтобы избежать уничтожения вещественных доказательств, в том числе тайного офиса банка "Юнисон", где находится большое количество документов и серверного оборудования, которое "обслуживает всю медиа-империю, а также империю недвижимости Клименко", был задействован спецназ НП "КОРД" города Киева.

    Также Матиос отметил, что сегодняшние обыски "не последняя волна".

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