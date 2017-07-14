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    Введение виз с Россией создаст украинцам проблемы - Климкин

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (81)

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    По словам главы МИД Украины Павла Климкина, после детального анализа было принято решение о введении биометрического контроля на границе для иностранных граждан.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин признал, что введение виз с Россией создаст проблемы для украинских граждан.

    "Обычное введение виз (с РФ — ред) — не даст нам того эффекта, к которому мы стремимся. Наоборот, это создаст значительные проблемы в контексте того, что Россия этими проблемами воспользуется для того, чтобы совершать как провокации, так и сознательную политику на ограничения для граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории, на территории оккупированного Крыма", — сказал Климкин в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    По его словам, после детального анализа было принято решение о введении биометрического контроля на границе для иностранных граждан.

    "Мы считаем, что оно является оптимальным и оно поддерживается нашими друзьями и партнерами", — добавил министр.

    Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. В РФ заявили, что подобные инициативы вызовут зеркальные меры.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что Киев введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов в понедельник заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Как пояснил глава МИД Украины, ужесточение поездок будет поэтапным — в первую очередь будет введен биометрический контроль, потом процедура предварительного предупреждения о поездках и контроль за передвижением внутри страны.

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    Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич заявил, что Москва примет меры в ответ на ужесточение правил въезда в Украину, которое можно считать визовым режимом.

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