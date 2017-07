В ЕП удивлены заявлением Юнкера об Антикоррупционном суде в Украине

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости Украина. Депутат Европарламента Ребекка Хармс выразила удивление ​​заявлением президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера о согласии Евросоюза на создание антикоррупционной палаты вместо отдельного Антикоррупционного суда в Украине.

В четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам саммита Украина-ЕС, который прошел в Киеве, заявил, что Евросоюз согласен на создание антикоррупционной палаты судей в рамках существующей судебной системы в Украине вместо отдельного Антикоррупционного суда.

"Нет необходимости в антикоррупционном суде в Украине??? С удивлением прочитала, что президент Еврокомиссии Юнкер согласился. Я не знаю хорошей альтернативы", - написала Хармс в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

