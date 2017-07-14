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    В ЕП удивлены заявлением Юнкера об Антикоррупционном суде в Украине

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    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями (20)

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    Слова президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера относительно согласия Евросоюза на создание антикоррупционной палаты вместо отдельного Антикоррупционного суда в Украине вызвали удивление у одного из известных депутатов Европарламента.
    Флаги Украины и Евросоюза
    Flickr/Martin Schulz

    КИЕВ, 14 июл - РИА Новости Украина. Депутат Европарламента Ребекка Хармс выразила удивление ​​заявлением президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера о согласии Евросоюза на создание антикоррупционной палаты вместо отдельного Антикоррупционного суда в Украине.

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    В четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам саммита Украина-ЕС, который прошел в Киеве, заявил, что Евросоюз согласен на создание антикоррупционной палаты судей в рамках существующей судебной системы в Украине вместо отдельного Антикоррупционного суда.

    "Нет необходимости в антикоррупционном суде в Украине??? С удивлением прочитала, что президент Еврокомиссии Юнкер согласился. Я не знаю хорошей альтернативы", - написала Хармс в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

    В то же время в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что слова Юнкера о том, что ЕС считает достаточным создание в Украине специальной антикоррупционной палаты вместо отдельного Антикоррупционного суда, является следствием целенаправленной дезинформации европейских партнеров.

    Ранее ЕС выступал за создание в Украине отдельного антикоррупционного суда, однако эта идея до сих пор не была реализована.

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