Горсовет Николаева признал Россию "страной-агрессором"

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Депутаты Николаевского городского совета в четверг проголосовали за проект решения о признании России "страной-агрессором", сообщает пресс-служба горсовета.

Данное решение поддержали 28 из 43 депутатов, зарегистрированных в зале. Оно было принято со второй попытки.

"После обсуждения депутатами данного вопроса за проект, который инициировал депутат Сергей Танасов, проголосовали 28 депутатов, 2 воздержались, 19 депутатов не проголосовали. Таким образом, большинством голосов решение было принято", — говорится в сообщении.

Кроме того, горсовет поручил управлению аппарата направить это решение президенту, Верховной Раде и Кабинету министров и призвать разработать мирное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Вслед за Радой аналогичное решение приняли, в частности, Киевский, Мариупольский и Одесский горсоветы, а также Полтавский и Николаевский областные советы.