наверх
14.07.201700:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Горсовет Николаева признал Россию "страной-агрессором"

    (обновлено: )501
    Заседание Николаевского горсовета, 13 июля 2017
    Николаевский горсовет/Facebook

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Депутаты Николаевского городского совета в четверг проголосовали за проект решения о признании России "страной-агрессором", сообщает пресс-служба горсовета.

    Данное решение поддержали 28 из 43 депутатов, зарегистрированных в зале. Оно было принято со второй попытки.

    "После обсуждения депутатами данного вопроса за проект, который инициировал депутат Сергей Танасов, проголосовали 28 депутатов, 2 воздержались, 19 депутатов не проголосовали. Таким образом, большинством голосов решение было принято", — говорится в сообщении.

    Кроме того, горсовет поручил управлению аппарата направить это решение президенту, Верховной Раде и Кабинету министров и призвать разработать мирное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

    В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Вслед за Радой аналогичное решение приняли, в частности, Киевский, Мариупольский и Одесский горсоветы, а также Полтавский и Николаевский областные советы.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Депутат Верховной Рады Михаил Добкин. Архивное фото
      Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
      Флаги Украины и Евросоюза
      Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
      Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
      Обыски в "Укрэнерго"
      Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
      Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш