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    Политика

    Шесть партий Рады получат из Госбюджета 100 млн грн

    (обновлено: )6801
    Как стало известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о выделении средств из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности в третьем квартале 2017 года шести политических партий.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В этом году шесть партий в парламенте получат 100 миллионов гривен в рамках госфинансирования, сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

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    "Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о выделении средств из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности в III квартале 2017 года шести политических партий, представленных в парламенте. Соответствующим решением выделено более 100 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

    По данным НАПК, партии ежеквартально получают из госбюджета средства в размере 25% общего размера ежегодного финансирования.

    Как отметило ведомство, партии "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка и "Блок Петра Порошенко" получат более 1 миллиона долларов, "Объединение "Самопомощь" — около 500 тысяч долларов, "Радикальная партия" Олега Ляшко — около 360 тысяч долларов. Партия "Оппозиционный блок" получит около 466 тысяч долларов, а "Батькивщина" — около 11,4 тысячи долларов.

    С 1 июля 2016 года в Украине введено прямое государственное финансирование партий. Право на госфинансирование получают только те партии, представители которых по результатам последних выборов получили депутатский мандат. 

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