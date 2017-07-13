В Украину прилетели уникальные американские конвертопланы

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Два уникальных конвертоплана Osprey морской пехоты США прилетели в Украину для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze-2017, сообщает "Думская".

"Вчера вечером в Одессу на дозаправку приземлились два очень редких летательных аппарата Bell V-22 Osprey. Это так называемые конвертопланы, которые совмещают в себе все преимущества как самолета, так и вертолета", — сообщает издание.

Отмечается, что аппараты направлялись на одну из военных баз в Николаевской области, чтобы принять участие в учениях Sea Breeze.

Конвертопланы принадлежат корпусу морской пехоты США и предназначены для высадки десанта, в том числе на морское побережье. Это единственный в мире серийно выпускаемый образец подобной схемы. Одесса стала первым городом Украины, где приземлились эти аппараты.

По данным издания, после дозаправки и пограничных формальностей оба Osprey отправились в северо-восточном направлении.

Американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины. Ранее сообщалось, что со стороны США в Sea Breeze участвуют два оснащенных противоракетной системой Aegis боевых корабля — крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, которые в понедельник прибыли в Одессу; четыре самолета, в том числе патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon; мобильное инженерное подразделение и морской отряд спецопераций. В общей сложности — около 800 военных моряков и морских пехотинцев ВМС США.

В среду генштаб ВСУ также сообщил, что два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon впервые прибыли в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2017.

В целом, по данным Минобороны Украины, в учениях Sea Breeze задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов и более 3 тысяч человек личного состава.